Sinop’ta dolandırıcılık operasyonu: 7 tutuklama

Sinop merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Sinop Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin sosyal medya hesaplarından sahte bahis kuponları paylaştıklarını, bu şahısların tanıştıkları kişilere bahis sitelerinin olduğunu ve bu sitelerdeki şikeli maçların da kendileri tarafından bilindiğini söylediklerini tespit etti. Zanlıların bu yöntemle 200’e yakın kişiyi dolandırdıklarını belirleyen ekipler, Sinop, Ankara ve Elazığ’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden Serdar T., (25) Mertcan Ö. (19), Ali K., Sercan Y., Cahit A., Hamza Y. ve Berkay Y.’yi (20) yakalayarak Boyabat Adliyesinde hakim karşısına çıkardı. Nöbetçi mahkeme, zanlılara ait hesapların bloke edilmesine ve hesaplardaki 600 bin liraya da el konulmasına hükmederek, tutuklanmalarına karar verdi. Tutuklanan şahıslar Boyabat Kapalı Cezaevine konuldu.

