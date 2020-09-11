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Sinop’ta esnaf hırsızlardan bıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 16:18 | Son Güncelleme

Sinop’ta on yılıdır dükkanına belirli aralıklarda hırsız girdiğini iddia eden esnaf, hırsızın bir türlü yakalanamamasına tepki gösterdi.Olay, Camikebir Mahallesi Buzhane mevkisinde bir balık ağı tamir dükkanında meydana geldi.

Sinop’ta on yılıdır dükkanına belirli aralıklarda hırsız girdiğini iddia eden esnaf, hırsızın bir türlü yakalanamamasına tepki gösterdi.
Olay, Camikebir Mahallesi Buzhane mevkisinde bir balık ağı tamir dükkanında meydana geldi. Dükkânını açtığında balık ağlarında eksiklik olduğunu fark eden esnaf Mertol Taşgın durumu polise bildirerek şikâyetçi oldu. Dükkâna gelerek incelemelerde bulunan polis ekipleri, hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
İş yerine on yıldır bir hırsızın dadandığını ve bu hırsızın bir türlü yakalanamadığından dert yanan Taşgın, "İş yerime bir hırsız dadandı. Başvurmadığım yer kalmadı fakat bir sonuç alamadım. Martın 12’sinde burayı kapattım gittim. Hırsızlık olduğunu yeni fark ettim. Burda en az 450 bin lira zararım var. Bu dükkanda en az 500’e yakın ve yaklaşık 50 çeşit ağ var. Buradaki fıçıların üzerinden ağlardan birer tane aldığı zaman var bunu fark edemiyorsun. Bu işin tadı tuzu kaçtı artık" diye serzenişte bulundu.

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