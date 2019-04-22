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Sinop'ta ev yangını: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 21:16 | Son Güncelleme

Türkeli ilçesinde bir evde çıkan yangında biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi

SİNOP (AA) - Sinop'un Türkeli ilçesinde bir evde çıkan yangında, biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yazıcı köyünde, Erdal Özkaya'ya ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Türkeli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Ekiplerce evde yapılan aramada, Gülten Özkaya (25), 4 yaşındaki oğlu Ramazan Özkaya ile 100 yaşında olduğu öğrenilen Hanife Özcan'ın cenazelerine ulaşıldı.

Cenazeler, Cumhuriyet savcının incelemesinin ardından Türkeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada evin ahırında bulunan büyükbaş hayvanların da telef olduğu belirtildi.

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sinop Türkeli ilçesi yangın

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