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Sinop’ta, fener alaylı 19 Mayıs coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 00:21 | Son Güncelleme

SİNOP’ta düzenlenen fener alayıyla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100’üncü yılı kutlandı.  Kentte, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi. Hükümet Konağı önünden başlayan fener alayı, İskele Meydanı Atatürk Anıtı önünde havai fişek gösterisiyle sürdü. Fener alayına Sinop Valisi Köksal Şakalar, Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Jandarma Komutanı Halil Altıntaş, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Sinop’ta, fener alaylı 19 Mayıs coşkusu

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP’ta düzenlenen fener alayıyla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100’üncü yılı kutlandı.
Kentte, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi. Hükümet Konağı önünden başlayan fener alayı, İskele Meydanı Atatürk Anıtı önünde havai fişek gösterisiyle sürdü. Fener alayına Sinop Valisi Köksal Şakalar, Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Jandarma Komutanı Halil Altıntaş, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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Sinop’ta, fener alaylı 19 Mayıs coşkusuSinop’ta, fener alaylı 19 Mayıs coşkusuSinop’ta, fener alaylı 19 Mayıs coşkusuSinop’ta, fener alaylı 19 Mayıs coşkusu

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