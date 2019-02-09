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Sinop'ta FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 13:04 | Son Güncelleme

Telefonla aradıkları 72 yaşındaki kadına kendilerini polis olarak tanıtıp adının "FETÖ olaylarına karıştığı" bahanesiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta, 72 yaşındaki telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan ve adının "FETÖ olaylarına karıştığı" bahanesiyle dolandırdıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde yaşayan 72 yaşındaki Münevver G'yi telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan iki şüpheli, kadına adının "FETÖ olaylarına karıştığını" söyledi.

Zanlıların söylediklerine inanan Münevver G, polis gibi davranan gelen şüphelilerden birine 6 bin 700 avro ile bir miktar altını teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın, emniyete giderek şikayetçi oldu.

Münevver G'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, zanlıların olayda kullandıkları aracı tespit etti.

Kiralık olduğu belirlenen aracın Artvin'e gittiğini tespit eden ekipler, Arhavi ilçesinde düzenledikleri operasyonla Ali A. ile Ercan A'yı gözaltına aldı.

Sinop'a getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ercan A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada zanlıların aldıkları para ve altınların bulunamadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık FETÖ sinop

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