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Sinop'ta FETÖ şüphelisi çift yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 16:06 | Son Güncelleme

Sinop'ta FETÖ şüphelisi çift yakalandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan çift yakalandı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince daha önceden haklarında yakalama kararı bulunan çiftin Durağan ilçesinde bir adreste saklandıkları tespit edildi.

Ekiplerce söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, S.Ö. ile eşi B.C.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Ö. tutuklandı, eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Durağan ilçesi FETÖ sinop

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