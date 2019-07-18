HABER

Sinop'ta hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 09:57 | Son Güncelleme

Sinop'ta hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

SİNOP (AA) - Sinop’ta hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.

Sinop’tan Samsun yönüne giden Kerim Sarısoy idaresindeki 57 FB 715 plakalı hafif ticari araç, Yaykıl mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarptı.

Kazada, araçta bulunan Kebire Şensoy olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü ile Erdem ve Kerem Sarısoy sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AFAD ekiplerince araçtan çıkarılan Şensoy'un cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna konuldu.

Gören şoke oluyor! Bembeyaz kesildiGören şoke oluyor! Bembeyaz kesildi
TOKİ Başkanı Bulut: Konut satışımızda düşme yokTOKİ Başkanı Bulut: Konut satışımızda düşme yok
Doğu’dan kurbanlık sevkiyatları başladıDoğu’dan kurbanlık sevkiyatları başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
araç hafif ticari araç sinop trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karlov suikastı soruşturmasında biri eski 6 TRT çalışanına gözaltı

Biri eski 6 TRT çalışanına FETÖ gözaltısı!

Adana'da sahte içki imalathanesine operasyon

Ahırı imalathaneye çevirmişler! 5 bin 400...

Son dakika: Kandil'e hava harekatı!

Türk jetleri havalandı! Kandil vuruldu

Bu kafe yüzüyor!

Bu kafe yüzüyor!

Beyoğlu'nda kaçak göçmen operasyonu!

Polisin dikkati her şeyi ortaya çıkardı! Böyle yakalandılar

Son dakika: S-400'lerin sevkiyatı kapsamında Mürted'e 15’inci uçak indi

Sevkiyat devam ediyor! Bir uçak daha indi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.