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Sinop’ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 17:24 | Son Güncelleme

Sinop’ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

SİNOP (AA) - Sinop’ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Orhan Özdemir’in kullandığı 34 GC 9917 plakalı hafif ticari araç, Erfelek ilçesi Kurcalı köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Yılmaz Demir idaresindeki 34 LHB 16 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, çarpmanın etkisiyle yol kenarına devrilen hafif ticari aracın sürücüsünün de aralarında bulunduğu 4’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Sinop-Erfelek kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

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Erfelek ilçesi trafik kazası yaralı

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