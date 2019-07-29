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Sinop'ta hafif ticari araç koyun sürüsüne çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 13:56 | Son Güncelleme

Kazada 15 koyun telef oldu

SİNOP (AA) - Boyabat ilçesinde hafif ticari aracın koyun sürüsüne çarpması sonucu 15 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Hasan Gültekin'in kullandığı 57 AAE 064 plakalı hafif ticari araç, Organize Sanayi mevkisinde Demet Akbaş'ın sahibi olduğu koyunlara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürüdeki 15 koyun telef oldu, araçta ise hasar oluştu.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Boyabat-Durağan karayolu hayvanların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

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koyun telef trafik

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