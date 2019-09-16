Sinop'ta Harf İnkılabı'nın 91'inci yılı coşkusu

Esra AKSU-Deniz ÖZEN/ SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti ziyareti ve Harf İnkılâbı'nın 91'inci yıl dönümü, düzenlenen etkinlik ve törenlerle kutlandı. Kutlamalarda, Atatürk'ün Sinop'ta kara tahta önünde ders verişinin canlandırılması ilgi odağı oldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti ziyareti ve Harf İnkılâbı'nın uygulanışının 91'inci yıl dönümü etkinlikleri, İskele Meydanı'nda halk oyunları ile başladı. Atatürk'e saygı yürüyüşü ile devam eden etkinliklerde, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, kent semalarında gösteri uçuşu yaptı. Kent sakinleri, ilgiyle izlediği gösteriyi cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'nce, etkinlikler kapsamında resim sergisi açılışı gerçekleştirildi. Gösteri uçuşunun ardından özel makyajla Atatürk'e benzetilen tiyatrocu, Atatürk'ün 15 Eylül 1928 yılında Sinop'ta çekilen kara tahta başındaki fotoğrafı canlandırıldı. Atatürk'ün Sinop'ta kara tahta önünde ders verişinin canlandırılması, etkinliğe katılanların ilgi odağı oldu. Etkinlikler, Grup Gündoğarken konseriyle son buldu.

