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Sinop’ta havaya ateş ederken kazara kendini vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 17:48 | Son Güncelleme

Sinop’un Türkeli ilçesinde, havaya ateş ederken kazara kendini vuran şahıs hayatını kaybetti.İlçeye bağlı Kuşçular köyü Yorgancıoğlu Mahallesi’ndeki bir evin önünde meydana gelen olayla ilgili edinilen bilgiye göre, Erol Özdemir (47) av tüfeğiyle havaya ateş açtıktan sonra silahın kazara ateş alması sonucu kendini karnından vurdu.

Sinop’un Türkeli ilçesinde, havaya ateş ederken kazara kendini vuran şahıs hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Kuşçular köyü Yorgancıoğlu Mahallesi’ndeki bir evin önünde meydana gelen olayla ilgili edinilen bilgiye göre, Erol Özdemir (47) av tüfeğiyle havaya ateş açtıktan sonra silahın kazara ateş alması sonucu kendini karnından vurdu. Yakınları tarafından haber verilmesi üzere ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından savcılık, yaptığı inceleme sonrası cenaze, otopsi işlemi için Sinop’a gönderildi.

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