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Sinop'ta iki çocuk annesi kadının öldüğü kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 16:05 | Son Güncelleme

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi

SİNOP (AA) - Sinop'ta, iki çocuk annesi kadının öldüğü silahlı kavgayla ilgili bir kişi daha tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kavga sırasında yaralanan ve Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Barış Can Ö, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Barış Can Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Sinop'ta 4 Eylül'de iki kişi arasında yaşanan silahlı kavga sırasında iki çocuk annesi Gülşah Karaduman vücuduna isabet eden kurşunla hayatını kaybetmiş, biri çocuk 6 kişi de yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce 5 kişi tutuklanmıştı.

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adliye sinop tutuklama

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