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Sinop'ta iki minibüs çarpıştı: 13 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 21:14 | Son Güncelleme

Sinop'ta iki minibüs çarpıştı: 13 yaralı

SİNOP (AA) - Sinop'ta iki minibüsün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Kent merkezinden Gerze ilçesine giden fabrika işçilerini taşıyan Savaş Dağlı idaresindeki 57 S 4016 plakalı minibüs, Yaykıl mevkisinde Veysel Gökçür'ün kullandığı 34 ND 6965 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Hülya Dağlı, Recep ve Tarık Subaşı, Eda Çirnaz, Hakan, Metin ve Halise Şahin, Ümmühan Demir, Ufuk Kırgöz, Handan Mutlu ve Samet Kaba, Sinop ve Gerze'deki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle aksayan ulaşım araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Gerze ilçesi minibüs servis aracı trafik kazası

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