Sinop'ta iki minibüs çarpıştı: 13 yaralı

SİNOP (AA) - Sinop'ta iki minibüsün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.
Kent merkezinden Gerze ilçesine giden fabrika işçilerini taşıyan Savaş Dağlı idaresindeki 57 S 4016 plakalı minibüs, Yaykıl mevkisinde Veysel Gökçür'ün kullandığı 34 ND 6965 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Hülya Dağlı, Recep ve Tarık Subaşı, Eda Çirnaz, Hakan, Metin ve Halise Şahin, Ümmühan Demir, Ufuk Kırgöz, Handan Mutlu ve Samet Kaba, Sinop ve Gerze'deki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle aksayan ulaşım araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!
Fransa'da ortalık karıştı! Göstericinin kolu koptu
Boğaz turunda korkunç olay!
Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!
Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş
Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama
İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi
Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak
Dünyanın her yerinde aranan isim Kayseri'de yakalandı
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
Okuyucu Yorumları 0 yorum