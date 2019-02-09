Sinop’ta iki minibüs çarpıştı: 13 yaralı

Sinop’ta işçileri taşıyan minibüs ile başka bir minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sinop’tan Gerze istikametine giden Savaş D. idaresindeki fabrika işçilerini taşıyan 57 S 4016 plakalı minibüs, Yaykıl mevkisinde Veysel G. hakimiyetindeki 34 ND 6965 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Hülya Dağlı, Recep ve Tarık Subaşı, Eda Çirnaz, Hakan, Metin ve Halise Şahin, Ümmühan Demir, Ufuk Kırgöz, Handan Mutlu ve Samet Kaba, Sinop ve Gerze’deki Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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