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Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 15:08 | Son Güncelleme

Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

SİNOP (AA) - Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cevat Karadeniz'in kullandığı 59 PF 721 plakalı otomobil, Durağan ilçesi Green Park mevkisinde karşı yönden gelen sürücü ve plakası belirlenemeyen otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Karadeniz olay yerinde yaşamını yitirdi, aynı araçta bulunan Hatice, Muhammed Enes ve Ramazan Karadeniz, Fadime Ergişi ile diğer otomobildeki iki kişi daha yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat ve Durağan ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Karadeniz'in cenazesi ise otopsi için Durağan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Durağan ilçesi otomobil trafik kazası

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