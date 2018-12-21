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Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 23:48 | Son Güncelleme

Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

SİNOP (AA) - Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sinop'tan Erfelek ilçesine giden Hüseyin Çelik'in kullandığı 57 KA 966 plakalı otomobil, Kılıçlar köyü mevkisinde karşı yönden gelen Kemal Şahin idaresindeki 57 AB 313 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Meryem, Reyhan ve Önder Çelik ile Neriman Şahin ve Halime Özkaptan yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden açıldı.

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sinop trafik kazası yaralı

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