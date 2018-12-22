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Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.12.2018 09:32 | Son Güncelleme

SİNOP'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.

Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.
Kaza, Sinop-Erfelek karayolu Kılıçlı köyü mevkiinde meydana geldi. Erfelek yönüne giden Hüseyin Çelik yönetimindeki 57 KA 966 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kemal Şahin yönetimindeki 57 AB 313 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte 7 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralıSinop'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralıSinop'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralıSinop'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

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