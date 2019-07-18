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Sinop'ta imar planı iptaline rağmen süren inşaatlar için suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 15:42 | Son Güncelleme

 SAMSUN Bölge İdare Mahkemesi, Sinop Belediyesi tarafından hazırlanan ve Meclis'te kabul edilerek, onaylanan kentin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planları'nı iptal etti.

Sinop'ta imar planı iptaline rağmen süren inşaatlar için suç duyurusu

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SAMSUN Bölge İdare Mahkemesi, Sinop Belediyesi tarafından hazırlanan ve Meclis'te kabul edilerek, onaylanan kentin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planları'nı iptal etti. Kararla birlikte yeni bir imar planı hazırlanıp onaylanıncaya kadar kentte inşaat yapılamayacak. Ancak karara rağmen bazı inşaatların sürmesi üzerine Sinop Çevre Dostları Derneği, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Sinop Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planları, belediye meclisince 4 Eylül 2016 tarihli, 116 sayılı karar ile onandı. Sinop Çevre Dostları Derneği ise planın '3194 Sayılı İmar Kanun ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği kazanılmış hak kurallarına, şehircilik ilke ve esaslarına, şehrin gelecekte yaşayacak nüfusunu belirleyen nüfus projeksiyonlarına aykırı olduğu, planlardaki gösterim tekniğinin eksik gösterildiği, alt ölçekteki planlama kararlarının üst ölçekteki planlama kararlarına ve planlama alanı sınırlarına uymadığı' gerekçeleriyle iptali için Samsun 1'inci Bölge İdare Mahkemesi'nde dava açıldı.
Mahkeme, imar planlarını mevzuata ve hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle geçen ay iptal etti. Kararla birlikte yeni bir imar planı hazırlanıp, onaylanıncaya kadar kentte inşaat yapılamayacak.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Ancak karara rağmen kentte daha önce imar izni verilen inşaatların sürmesi tepkilere neden oldu. Sinop Çevre Dostları Derneği, karara rağmen devam eden inşaatlarla ilgili yapı sahipleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Sinop Çevre Dostları Derneği Başkanı Hale Oğuz, imar planlarının mahkemece iptal edildiğini hatırlatarak, "Hiç değilse bundan sonrası için bu plan iptal edilmiştir. Şehrimiz şu anda plansız durumda. Yeni belediye başkanımızın önüne temiz bir sayfa sunduk ancak hayal kırıklığı yaşamaktayız. Başkanımız sürekli 'yeni plan yapacağım' diyor ama dayandıkları imar planı iptal edilmiş olan inşaatların durdurulması yönünde bir adım atmadı. Yeni plan yapmak konusunda da hiçbir çalışma yapmadı. Bu yanlışlığı durdurmak için bugün savcılığa mahkeme kararına uyulması için suç duyurusunda bulunduk” dedi.

FOTOĞRAFLI

Sinop'ta imar planı iptaline rağmen süren inşaatlar için suç duyurusuSinop'ta imar planı iptaline rağmen süren inşaatlar için suç duyurusuSinop'ta imar planı iptaline rağmen süren inşaatlar için suç duyurusuSinop'ta imar planı iptaline rağmen süren inşaatlar için suç duyurusu

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