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Sinop’ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 20:18 | Son Güncelleme

Sinop’ta jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Kastamonu’dan Sinop’a bir araçla uyuşturucu madde getirileceği bilgisi aldı.

Sinop’ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Sinop’ta jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Kastamonu’dan Sinop’a bir araçla uyuşturucu madde getirileceği bilgisi aldı. Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, aracın plakası tespit edilmesi üzerine Durağan ilçesi girişinde söz konusu araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 272 adet ecstacy uyuşturucu hap ve yaklaşık 40 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgi 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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