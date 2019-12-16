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Sinop’ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 14:30 | Son Güncelleme

Sinop’un Gerze ilçesinde Jandarma İlçe Komutanlığı tarafından yürütülen narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi tutuklandı.Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, Gerze Jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde şüpheli bir aracın kontrolü sırasında araç içerisinde 15 gram uyuşturucu madde, 6 adet uyuşturucu hap, 3 adet muşta ve 2 adet bıçak ele geçirildiği belirtildi.

Sinop’ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Sinop’un Gerze ilçesinde Jandarma İlçe Komutanlığı tarafından yürütülen narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi tutuklandı.
Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, Gerze Jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde şüpheli bir aracın kontrolü sırasında araç içerisinde 15 gram uyuşturucu madde, 6 adet uyuşturucu hap, 3 adet muşta ve 2 adet bıçak ele geçirildiği belirtildi. Jandarma ekipleri tarafından araçta bulunan 3 kişinin de tutuklandığı ifade edildi.

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