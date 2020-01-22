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  4. Sinop'ta kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı

Sinop'ta kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 18:30 | Son Güncelleme

Sinop'ta kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı

SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde, haberleşme kablosu çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kurtköy ve Akören köyleri arasında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, telefon hattı direğine yaslı haldeki merdivenden şüphelenerek bölgeyi kontrol etti.

Bölgede traktör, minibüs ve otomobil bulunduğunu belirleyen ekipler, kablo hırsızlığı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, haberleşme kablosu, bir ruhsatsız tabanca ile tüfek ele geçirildi.

Şüphelilerin daha önce de haberleşme ve enerji kablo hırsızlığı olaylarına karıştıkları tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık kablo sinop

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