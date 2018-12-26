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Sinop'ta kaçak kazı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 13:29 | Son Güncelleme

Operasyonda kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı

SİNOP (AA) - Sinop'ta düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen 11 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçaklığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Durağan ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, zanlıların kaçak kazıda kullandıkları sondaj makinesi, kazma, balyoz, kürek ve inşaat demiri gibi çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili 11 şüpheli, kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Durağan Jandarma kaçak kazı operasyon sinop

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