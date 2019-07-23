Türkiye Otelciler Dernekleri Federasyonu (TUROFED) Sinop İl Temsilcisi Ali Yılmaz, Sinop’ta faaliyet gösteren kaçak pansiyonculuk hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Kaçak pansiyonlar, oteller için ciddi bir güvenlik riski oluşturmaktadır" dedi.

TUROFED İl Temsilcisi Ali Yılmaz yaptığı açıklamada, “Sinop’taki kaçak pansiyonculuk ilgisizlik ve denetimsizlik nedeniyle tahammül edilemeyecek kadar artmıştır. Her taraf bunların ilan ve telefon numaraları ile doldu. Sadece benim otelimin çevresinde yüzlerce kaçak pansiyon var. Bu kaçak pansiyonculuk Sinop turizmini ciddi şekilde olumsuz etki etkilemektedir. Sinop giderek bedavacı, ucuzcu tatilcinin rağbet ettiği bir tatil yeri olmuştur. Ayrıca yatırım yapan, vergi veren, istihdam sağlayan, denetlenen otellerle haksız rekabet oluşmuştur. Yine ayrıca kaçak pansiyonlar oteller için ciddi bir güvenlik riski oluşturmaktadır. Kaçak pansiyonlar adeta şehrimizi yol geçen hanına dönüştürmüştür. Elbette bu durum bizi ciddi olarak rahatsız etmektedir” diye konuştu.