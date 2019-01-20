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Sinop'ta kamyonet denize devrildi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 03:14 | Son Güncelleme

50 metrelik uçurumdan denize devrilen araçtaki iki kişi itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonrası kurtarıldı

SİNOP (AA) - Sinop'ta 50 metrelik uçurumdan denize devrilen kamyonetteki iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zeytinlik Mahallesi'nden kent merkezine giden Ersin Zülfikar'ın kullandığı 60 DP 666 plakalı kamyonet, Karakum mevkisinde kontrolden çıkarak 50 metrelik uçurumdan denize devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, itfaiye, sağlık ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Bölgenin engebeli arazi olması nedeniyle kurtarma çalışmalarını zorlukla yürüten ekipler, bir saatlik uğraşının ardından araç içerisinden çıkardıkları yaralıları balıkçı teknesiyle deniz kıyısında bekleyen ambulansa ulaştırdı.

Sağlık ekiplerince burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar sürücü Zülfikar ile yanındaki Özlem Özalp, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kurtarma çalışmalarına katılan bazı sağlık ve itfaiye ekiplerinin kaygan zemin sebebiyle zor anlar yaşadığı görüldü.

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kamyonet sinop uçurum

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