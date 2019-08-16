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Sinop'ta karaya oturan gezi teknesi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 12:14 | Son Güncelleme

SİNOP'ta, dün yolcuları alan kaptanının tura çıktığı ve karaya oturan 'Kuzey Yıldızı' adlı gezi teknesi, gece boyu sürdürülen çalışmalar sonucu kurtarıldı.

Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA) - SİNOP'ta, dün yolcuları alan kaptanının tura çıktığı ve karaya oturan 'Kuzey Yıldızı' adlı gezi teknesi, gece boyu sürdürülen çalışmalar sonucu kurtarıldı. İçine dolan suyun tahliye edildiği tekne, balıkçı teknelerine bağlanarak, Demirci köyü balıkçı barınağına çekildi. Sinop'ta dün kaptanının iskeleden aldığı 12 yolcusu ile birlikte tura başladığı, 'Kuzey Yıldızı' adlı gezi teknesi, kısa süre sonra karaya oturdu. Yan yatan tekne, su almaya başladı. Kaptan, yardım çağrısında bulunurken, tekneyi tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, gezi teknesinin kurtarılması için çalışma başlattı. BALON TAKTİĞİ KULLANILDI Yan yatan gezi teknesinin hasar alan bölgesi, dışarıdan getirilen tahtalarla dalgıçlar tarafından onarıldı. Balıkçı teknesinin arkasında yüzdürülerek, getirilen ve 'balon' diye tabir edilen ekipman, yan yatan teknenin altına yerleştirilerek, hava sayesinde düzleştirildi. Daha sonra içindeki suyun tahliye edildiği tekne, balıkçı teknelerine bağlanarak, Demirci Köyü balıkçı barınağına çekildi.

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