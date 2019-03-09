Sinop'ta karbonmonoksit zehirlenmesi

SİNOP (AA) - Sinop'ta ekmek fırınında çalışan 2 yabancı uyruklu karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Kaleyazısı Mahallesi'ndeki bir ekmek fırınında çalışan Afganistan uyruklu Abdul Sharıfı ile Omdullah Ateı, ısınmak için mangala kömür koydu.

Bir süre sonra baygınlık geçiren yabancı uyruklular, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Sharıfı ve Ateı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Sharıfı ve Ateı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

