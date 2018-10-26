Sinop'ta kaybolan iki çocuk bulundu

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde üç gün önce kaybolan iki erkek çocuk, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunarak ailelerine teslim edildi.

Hamit Tekin Ortaokulu öğrencileri 13 yaşındaki Yıldırım Erdinç ile 14 yaşındaki Ahmet Çakmak'ın üç gün önce okula gitmek üzere evlerinden ayrılmasının ardından bir daha kendilerinden haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları sonuçlandı.

Polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu çocukların Samsun'un Vezirköprü ilçesinde olduğu tespit edildi.

Ekiplerce bulunan çocuklar, işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.

