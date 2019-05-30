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Sinop'ta kayıp balıkçı 8 gündür aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 16:46 | Son Güncelleme

Sinop'ta kayıp balıkçı 8 gündür aranıyor

SİNOP (AA) - Sinop'ta denize açıldıktan sonra haber alınamayan balıkçıyı arama çalışmalarına ara verildi.

Kentte 8 gün önce balık avlamak için teknesiyle denize açılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Suat Öztuğrul'u arama çalışmaları, Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve AFAD ekiplerince gün boyu devam etti.

Sahil Güvenlik ekipleri hem karadan hem havadan deniz yüzeyinde tarama yaparken, Sinop Emniyet Müdürlüğü Deniz Şubesi ekipleri de kayıp balıkçıya ulaşabilmek için Şeytan Kayalıkları mevkisinde dalış gerçekleştirdi.

Yaklaşık iki saat süreyle suda arama yapan ekipler, bir sonuca ulaşamadı.

Bir sahil güvenlik gemisi, iki sahil güvenlik botu ve bir helikopterin katıldığı arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

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balıkçı deniz polisi sinop

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