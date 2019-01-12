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Sinop'ta kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.01.2019 14:53 | Son Güncelleme

CANSIZ BEDENİ BALIKÇI AĞINA TAKILDI Karadeniz'de önceki gün batan teknede kaybolan ve sahil güvenlik ekipleri tarafından aranan Murat Yağcı'nın (36) cansız bedeninin, balıkçı ağına takılı halde bulunduğu belirtildi.

Sinop'ta kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı (2)

CANSIZ BEDENİ BALIKÇI AĞINA TAKILDI
Karadeniz'de önceki gün batan teknede kaybolan ve sahil güvenlik ekipleri tarafından aranan Murat Yağcı'nın (36) cansız bedeninin, balıkçı ağına takılı halde bulunduğu belirtildi. Denizden ekipler tarafından çıkarılan Yağcı'nın cansız bedeni, sahil güvenlik gemisiyle kıyıya getirilerek cenaze aracına nakledildi. Acı haberi alan evli ve 3 çocuk babası Murat Yağcı'nın yakınları ile alabora olan tekneden sağ kurtarılan Güray Yılmaz ve Gürkan Çetin de bölgeye geldi. Yağcı'nın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Murat Yağcı'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Sinop'ta kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı (2)Sinop'ta kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı (2)Sinop'ta kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı (2)Sinop'ta kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı (2)

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