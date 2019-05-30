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Sinop’ta kayıp balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 17:16 | Son Güncelleme

Sinop açıklarında 21 Mayıs Salı günü kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor.Sinop’ta denize açıldıktan sonra haber alınamayan balıkçıyı arama çalışmalarına ara verildi.

Sinop’ta kayıp balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor

Sinop açıklarında 21 Mayıs Salı günü kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor.
Sinop’ta denize açıldıktan sonra haber alınamayan balıkçıyı arama çalışmalarına ara verildi. Balık avlamak için teknesiyle denize açılan ve kendisinden haber alınamayan Suat Öztuğrul’u arama çalışmaları, sahil güvenlik, deniz polisi ve AFAD ekiplerince gün boyu sürdü. Sahil güvenlik ekipleri hem karadan hem havadan deniz yüzeyinde tarama yaparken, Sinop Emniyet Müdürlüğü Deniz Şubesi ekipleri de kayıp balıkçıya ulaşabilmek için Şeytan Kayalıkları mevkisinde dalış gerçekleştirdi. Yaklaşık iki saat süreyle suda arama yapan ekipler, bir sonuca ulaşamadı.
Bir sahil güvenlik gemisi, iki sahil güvenlik botu ve bir helikopterin katıldığı arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

Sinop’ta kayıp balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor

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