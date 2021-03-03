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Sinop’ta kumarhaneye çevrilen eve operasyon

03.03.2021 12:06 | Son Güncelleme:
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Sinop’un Gerze ilçesinde kumar oynatılan bir eve düzenlenen operasyonda 8 şahsa toplamda 17 bin 994 TL idari yaptırım uygulandı.Sinop’un Gerze ilçesinde bir adreste kumar oynatıldığı yönünde bilgi alınması üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Sinop’un Gerze ilçesinde kumar oynatılan bir eve düzenlenen operasyonda 8 şahsa toplamda 17 bin 994 TL idari yaptırım uygulandı.
Sinop’un Gerze ilçesinde bir adreste kumar oynatıldığı yönünde bilgi alınması üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan saha çalışmaları neticesinde, kumar oynatılan adres tespit edilerek arama kararı alındı.
Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile birlikte koordineli olarak yapılan operasyonda; pandemi sürecinden yararlanarak ikameti kumar oynanması için kumarhaneye çeviren şüpheli 2 erkek şahıs ile ikamette müşteri konumunda oldukları tespit edilen 6 erkek şahıs masa üzerinde iskambil kağıtları ve 2 bin 660 TL nakit para ile yakalandı. Para ve oyun araçlarına el konuldu.
Adli ve idari işlemler için Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne intikal ettirilen 8 şahsa Kabahatler Kanunu’ndan kumar oynamak ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararına aykırı hareket etmekten toplam 17 bin 944 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

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