HABER

Sinop'ta mantar toplamaya giden çift kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 00:07 | Son Güncelleme

Sinop'ta mantar toplamaya giden çift kayboldu

SİNOP (AA) - Sinop'ta mantar toplamaya giden çift kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Sinop'ta yaşayan 70 yaşındaki Fevzi ve Ayten Başar çifti, Akliman mevkisindeki ormanlık alana mantar toplamaya gitti. Ormanda yolunu şaşıran çift, cep telefonuyla akşam saatlerinde jandarmayı arayarak kaybolduklarını bildirdi.

Bunun üzerine Jandarma, Sinop Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Sinop İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 6 saattir devam eden arama çalışmalarına jandarma arama kurtarma köpeği "Halka" da katılıyor.

PARTNERMeme dikleştirme nedir?Meme dikleştirme nedir?
Nevşin Mengü'den cinsiyetçi paylaşımlara tepkiNevşin Mengü'den cinsiyetçi paylaşımlara tepki
Ağzını ve patilerini bağlayıp ölüme terk ettilerAğzını ve patilerini bağlayıp ölüme terk ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kaybolan çift mantar sinop

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Salı günü açıklayacağım

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Salı günü açıklayacağım

İstanbul Valiliğinden Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz için koruma kararı

İstanbul Valiliğinden Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz için koruma kararı

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 35 kilo yağış düşecek! İstanbullular yarına dikkat!

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 35 kilo yağış düşecek! İstanbullular yarına dikkat!

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı'nın cesedi hakkında flaş açıklama!

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı'nın cesedi hakkında flaş açıklama!

Göztepe 2 - 0 Beşiktaş (Maç özeti)

Göztepe 2 - 0 Beşiktaş (Maç özeti)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den yurt genelinde sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yurt genelinde sağanak uyarısı

Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Nevşin Mengü'den cinsiyetçi paylaşımlara tepki

Nevşin Mengü'den cinsiyetçi paylaşımlara tepki

Ağzını ve patilerini bağlayıp ölüme terk ettiler

Ağzını ve patilerini bağlayıp ölüme terk ettiler

İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu’nda dikkat çeken valiz trafiği!

İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu’nda dikkat çeken valiz trafiği!

İstanbul Barosu seçimlerinde, ekran kapatma skandalı!

İstanbul Barosu seçimlerinde, ekran kapatma skandalı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.