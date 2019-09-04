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Sinop'ta mezgit bolluğu, vatandaş ve balıkçıları memnun etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 10:12 | Son Güncelleme

KARADENİZLİ balıkçılar, av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle 'Vira bismillah' diyerek, ağlarını denize atmayı sürdürüyor.

Sinop'ta mezgit bolluğu, vatandaş ve balıkçıları memnun etti

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - KARADENİZLİ balıkçılar, av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle 'Vira bismillah' diyerek, ağlarını denize atmayı sürdürüyor. Sinop'ta balıkçı tezgahları, istavrit ve mezgitin yanı sıra hamsi ile dolarken, vatandaşlar, fiyatını uygun bulduğu mezgite yoğun talep gösteriyor.
Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Karadenizli balıkçılar da yeni av sezonu ile ağlarını doldurdu. Sinop'ta balıkçı tezgahları, sezonun ilk balıkları olan istavrit, mezgit ve barbunyanın yanı sıra hamsi ile doldu. Balık satışlarının iyi olduğu belirtilirken istavrit 10, mezgit 10, hamsi ise 20 TL'den satışa sunuldu. Balıkçılar, deniz suyunun henüz daha soğumaması nedeniyle palamutta umduğunu bulamazken, vatandaşlar ise fiyatını uygun bulduğu mezgite yoğun talep gösteriyor.
'250-300 KASA MEZGİT SATIYORUZ'
Balıkçı Olcay Karabulut, mezgitin en çok tercih edilen balık olduğunu belirterek, "Şu anda en çok çıkan balığımız trollardan geliyor, çoğunlukla mezgit. Günde 250-300 kasa mezgit satıyoruz. Müşteriler de mezgit ucuz olduğu için mezgit alıyor. Kilosu 10 TL. Gariban yemeği. Yine de şükürler olsun, mezgit denizden yoğun bir şekilde geliyor, müşterilerimiz de yoğun bir şekilde mezgit alıyor" dedi.
'FİYATLAR NORMAL'
Namık İlyas Değirmenci ise mezgit fiyatının uygun olduğunu söyleyerek, “Fiyatlar normal, çünkü daha balık tam olarak çıkmadı. Palamut da yok. Mezgit de pahalı değil, çünkü artık ucuz bir şey kalmadı. Balığın avlanıp tezgaha getirilmesi kolay iş değil" diye konuştu.

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Sinop'ta mezgit bolluğu, vatandaş ve balıkçıları memnun ettiSinop'ta mezgit bolluğu, vatandaş ve balıkçıları memnun ettiSinop'ta mezgit bolluğu, vatandaş ve balıkçıları memnun ettiSinop'ta mezgit bolluğu, vatandaş ve balıkçıları memnun etti

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