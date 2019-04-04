Sinop'ta minibüs park halindeki otomobile çarptı: 7 yaralı

SİNOP (AA) - Sinop'ta minibüsün park halindeki otomobile çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kent merkezinden Ayancık ilçesi yönüne giden Cevat Kazım'ın kullandığı 57 M 5003 plakalı minibüs, Tepeköy mevkisinde yol kenarında park halinde bulunan 57 AF 166 plakalı otomobile çarptı.

Kazada Şevket Ünal, Makbule Ercan, Sedat Bartik, Bilgin ve Muhammet Efe Ermiş ile Derya ve Azat Araz Demircan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

