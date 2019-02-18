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Sinop'ta öğretmen ile veli arasında "düşük not" kavgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 15:21 | Son Güncelleme

Gerze ilçesinde bir okulda yaşanan kavgaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı

SİNOP (AA) - Sinop'ta bir öğretmen ile veli arasında "düşük not verme" yüzünden çıkan kavgaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, Gerze ilçesindeki bir ortaokulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan H.B. ile öğrencisinin velisi R.K. arasında "düşük not verme" nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda veli R.K, kızı A.K. ile öğretmen birbirlerini darbetti.

Öğretmen H.B'nin şikayeti üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ifadeleri alınan baba-kız serbest bırakıldı.

Bu arada, baba ve kızının da öğretmen H.B'den şikayetçi oldukları öğrenildi.

Olaya ilişkin Gerze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce idari soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kentteki bazı sendika temsilcileri basın açıklaması yaparak öğretmenlere karşı uygulanan şiddeti kınadı.

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Anahtar Kelimeler:
kavga öğretmen Veli

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