Sinop’ta orman ve örtü yangını

SİNOP (AA) - Sinop’ta çıkan orman yangınında 8 hektarlık alan zarar gördü.

Dikmen ilçesine bağlı Dumanlı köyünde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerce müdahale edilmeye çalışan yangının kara yolu ulaşımının olmadığı bölgeye yayılması üzerine Valilik tarafından Tarım ve Orman Bakanlığından söndürme helikopteri talep edildi.

Helikopter desteği ve diğer ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık 3 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 8 hektar alan zarar gördü.

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği ve soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.

