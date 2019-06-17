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Sinop’ta otele girmek isteyen inek renkli görüntüler oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 16:28 | Son Güncelleme

Sinop’ta sıcaktan bunalıp bir otele girmeye çalışan inek renkli görüntüler oluşturdu.Sinop’ta kırmızı halı üzerinden geçen bir ineğin otele girmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

Sinop’ta otele girmek isteyen inek renkli görüntüler oluşturdu

Sinop’ta sıcaktan bunalıp bir otele girmeye çalışan inek renkli görüntüler oluşturdu.
Sinop’ta kırmızı halı üzerinden geçen bir ineğin otele girmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler renkli görüntüler oluşturarak gülümsetti.
Sinop’un Karakum mevkiindeki 4 yıldızlı bir otelin önüne gelen başı boş inek, kırmızı halıdan geçerek içeri girmeye çalıştı. Döner kapı girişinde fark edilen inek, görevliler tarafından ’Çık dışarı, burası sana göre değil’ denilerek kovalandı. O anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenleri gülümsetti.
Otel görevlileri bölgede çok sayıda inek olmasından dolayı zaman zaman böyle durumlarla karşılaştıklarını, bazı ineklerin gözden kaçarak otele kadar girdiklerini kaydetti.

Sinop’ta otele girmek isteyen inek renkli görüntüler oluşturdu

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