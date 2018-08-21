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Sinop'ta otomobil apartmanın bahçesine devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 15:19 | Son Güncelleme

Otomobilin sürücüsünün yaralandığı kazada apartmanda da hasar oluştu

SİNOP (AA) - Sinop'ta apartmanın bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Nagihan Ustaoğlu'nun (43) kullandığı 43 FY 3397 plakalı otomobil, Zeytinlik Mahallesi Şahintepesi mevkisinde yaklaşık 3 metre yükseklikten bir apartmanın bahçesine devrildi.

Gürültü üzerine bahçeye çıkan bina sakinleri, devrilmiş aracı görünce sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aynı araçta bulunan ve kendi imkanlarıyla çıkan bir kişinin ise gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Kaza sonucu binada da hasar oluştu.

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