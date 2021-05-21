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Sinop'ta otomobil devrildi: 2 yaralı

21.05.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta otomobil devrildi: 2 yaralı

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SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ve eşi yaralandı

Ahmet Dilki (67) idaresindeki 37 SF 363 plakalı otomobil, Yalak köyü mevkisinde kontrolden çıktıktan sonra bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan eşi Huriye Dilki (57) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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