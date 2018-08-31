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Sinop'ta otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 17:49 | Son Güncelleme

Sinop'ta otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü

SİNOP (AA) - Sinop'ta otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu bir kişi öldü.

Veysel Kurul idaresindeki 34 SY 4300 plakalı otomobil, Sinop-Samsun karayolunun 15'inci kilometresinde uçuruma devrildi.

Ağır yaralanan Kurul, çevredekilerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kurul, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza otomobil sinop uçurum Veysel Kurul

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