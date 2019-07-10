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Sinop'ta plaja asılan pankart

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 15:23 | Son Güncelleme

Sinop Valiliği: - "Bir özel plaj işletmecesi tarafından asılan pankart kaldırılmıştır"

SİNOP (AA) - Sinop Valiliği, kentte özel bir plajın girişine asılan, Türkçe ve Arapça "Vatanı için savaşmayanlar plajımıza giremez" yazılı pankartın kaldırıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte özel bir plajın girişine asılan pankartın fark edilmesinin ardından duruma müdahale edildiği belirtildi.

Söz konusu pankartla ilgili haber ve yorumlar yapıldığına işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Özel plajın işletmecesi tarafından asılan pankart, yine işletme sahibince kaldırılmıştır. Cumhuriyet Savcılığınca yapılan inceleme sonrası konu hakkında işlem yapılmasına gerek olmadığına karar verilmiştir."

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pankart plaj sinop Sinop Valiliği

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