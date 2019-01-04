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Sinop'ta şiddetli rüzgar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 18:33 | Son Güncelleme

Kent merkezindeki bazı evler ile kız öğrenci yurdunun çatısında hasar oluştu

SİNOP (AA) - Sinop'ta şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evler ile Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait kız öğrenci yurdunun çatısında hasar meydana geldi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Gelincik Mahallesi'nde bulunan bin 372 yatak kapasiteli kız öğrenci yurdunun C blok bölümünün çatı kısımında hasar oluştu.

Çatıdan düşen bazı parçaların isabet ettiği bir araç zarar gördü.

Polis ekiplerince bina çevresinde güvenlik önleminin alınmasının ardından hasar gören çatının onarımına başlandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilere bir zarar gelmemesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Çatıdan düşen parçaların isabet ettiği iki odanın camlarının kırıldığını ifade eden Açıkbaş, "Herhangi bir öğrencimizde yaralanma gibi bir durum söz konusu değil. Sadece doğal olarak biraz korkmuşlar. Gerekli önlemler alındı ve onarım çalışmaları başladı." dedi.

Açıkbaş, çatıdaki hasarın, öğrencilerin tahliyesini gerektirecek durumda olmadığını kaydetti.

Bu arada şiddetli rüzgar kentteki bazı evlerin çatılarında da hasara neden oldu.

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