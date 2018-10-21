Sinop'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde kurulan panayır alanında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, tabancayla vurulan Sinan Bükçüoğlu ve Alaaddin Yolcu ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Boyabat 75. yıl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sinan Bükçüoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan emniyet güçleri, kavgaya karıştıkları tespit edilen Murat ve kardeşi Sinan Ü'yü gözaltına aldı.

Bu arada şüphelilerin üzerinde yapılan aramada olayda kullanıldığı öğrenilen tabanca ele geçirildi.

