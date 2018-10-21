Sinop'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Esra AKSU/BOYABAT (Sinop), (DHA) - SİNOP'ta, Ü.Ü. (51), aralarında husumet olduğu öne sürülen Sinan Bükçüoğlu (46) ile yanındaki arkadaşı Alaaddin Yolcu'ya (47) kavga sırasında tabancayla ateş etti. Bükçüoğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yaralı Yolcu ise tedaviye alındı.
Olay, saat 01.00 sıralarında, Camikebir Mahallesi Panayır mevkisinde meydana geldi. Husumetli oldukları ileri sürülen Ü.Ü. ile Sinan Bükçüoğlu arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ü.Ü., çıkardığı tabancayla Sinan Bükçüoğlu ve yanındaki Alaaddin Yolcu'ya ateş etti. Bükçüoğlu kasığından, Yolcu ise ayağından vurularak, yaralandı. Ü.Ü. ise olay yerinden kaçtı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Boyabat 75 Yıl Devlet Hastanesi'ne götürülen Sinan Bükçüoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Alaaddin Yolcu'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri, Ü.Ü.'yü kısa sürede silahıyla yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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