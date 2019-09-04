HABER

Sinop'ta silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 03:54 | Son Güncelleme

Sinop'ta silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

SİNOP (AA) - Sinop'ta çıkan silahlı kavgada 1 kadın öldü, 6 kişi de yaralandı.

Barış Can Ö. ile Görkem C. arasında kent merkezindeki Gazi Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda her iki taraf da birbirlerine tüfek ve tabancayla ateş etti. Açılan ateş sırasında kavga eden 2 kişinin yanı sıra Gülşah K, F.C, Ş.S.Ş, F.A. ve T.S. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2 çocuk annesi Gülşah K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren de olay yerinde incelemede bulundu.

Canlı yayında korkunç anlar! Saniye saniye kaydedildi Canlı yayında korkunç anlar! Saniye saniye kaydedildi
Motosikletler kafa kafaya çarpıştı!Motosikletler kafa kafaya çarpıştı!
Sinop'ta sokak ortasında silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var!Sinop'ta sokak ortasında silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kavga sinop tabanca tüfek yaralı

En Çok Okunan Haberler

Üniversiteli Derya'nın üzücü ölümü! Kahreden detay ortaya çıktı

Üniversiteli Derya'nın üzücü ölümü! Kahreden detay ortaya çıktı

'Artık bu kız nasıl 15 yazamayacaksınız'

'Artık bu kız nasıl 15 yazamayacaksınız'

Trump'tan çok sert mesaj! 'İşletmeleri, işleri ve parası gidecek'

Trump'tan çok sert mesaj! 'İşletmeleri, işleri ve parası gidecek'

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

Fatih Terim'e kötü haber

Fatih Terim'e kötü haber

Hamile kadın arabadan atladı! Eşinin sözleri 'pes' dedirtti

Hamile kadın arabadan atladı! Eşinin sözleri 'pes' dedirtti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı!

Sinop'ta sokak ortasında silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var!

Sinop'ta sokak ortasında silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var!

Sivas’ta şüpheli çanta paniği

Sivas’ta şüpheli çanta paniği

Kırıkkale'de aile içi dehşet! Oğlunu pompalı tüfekle vurdu!

Kırıkkale'de aile içi dehşet! Oğlunu pompalı tüfekle vurdu!

Ergenekon davasının gerekçeli kararı tamamlandı

Ergenekon davasının gerekçeli karar!

Karabük'te çöplükteki barakalarda 22 düzensiz göçmen yakalandı

Jandarma ihbar sonrası harekete geçti! Çöplükte yakalandılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.