HABER

Sinop’ta SoloTürk’lü Harf İnkılabı kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 20:57 | Son Güncelleme

Atatürk’ün 1928 yılında uğramış olduğu Sinop’ta yeni Türk alfabesini tanıtması ve Harf İnkılabı’nı gerçekleştirmesinin 91.

Atatürk’ün 1928 yılında uğramış olduğu Sinop’ta yeni Türk alfabesini tanıtması ve Harf İnkılabı’nı gerçekleştirmesinin 91. yıldönümü, SoloTürk’ün katıldığı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Sinop İskele Meydanı Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen resmi törende, Atatürk’ün Sinop’a gelişini temsil eden gemi meydana yanaştı. Temsili gemiyi karşılayan protokol, bir öğrenci, Vali Köksal Şakalar’a teslim edeceği sancağı önce öptü, sonra kendisine takdim etti. Ardından program Sinop Valiliği önünde çelenk sunma töreniyle devam etti.
Atatürk’ün Sinop ziyaretinde çekilen kara tahta önündeki fotoğrafının heykeli bulunan Sinop Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda, tarih öğretmeni tarafından o günün anlatımıyla birlikte öğrenciler tarafından hazırlanan Atatürk’ün kara tahta önündeki konuşmaları tiyatro gösterisi düzenlendi. Akşam 17.00 sıralarında Sinop semalarına gelen SoloTürk gösteri ekibinin gerçekleştirdiği uçuşu, yoğun kalabalık izledi.

Etkinlik, Sinop’ta varlığını sürdüren, Atatürk’ün Sinop’a geliş tarihini isminde kullanan Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyetinin ‘Cumhuriyet tarihinde Sinop’ fotoğraf sergisiyle devam etti.

Sinop’ta SoloTürk’lü Harf İnkılabı kutlaması

Sinop’ta SoloTürk’lü Harf İnkılabı kutlaması

Sinop’ta SoloTürk’lü Harf İnkılabı kutlaması

Sinop’ta SoloTürk’lü Harf İnkılabı kutlaması

Sinop’ta SoloTürk’lü Harf İnkılabı kutlaması

Sinop’ta SoloTürk’lü Harf İnkılabı kutlaması

Sinop’ta SoloTürk’lü Harf İnkılabı kutlaması

Sinop’ta SoloTürk’lü Harf İnkılabı kutlaması

Sinop’ta SoloTürk’lü Harf İnkılabı kutlaması

Sinop’ta SoloTürk’lü Harf İnkılabı kutlaması

Sinop’ta SoloTürk’lü Harf İnkılabı kutlaması

Sinop’ta SoloTürk’lü Harf İnkılabı kutlaması

Sinop’ta SoloTürk’lü Harf İnkılabı kutlaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Drift' kovalamacası çok acı bitti! 2 çocuk hayatını kaybetti

'Drift' kovalamacası çok acı bitti! 2 çocuk hayatını kaybetti

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

Böyle seslendiler: Ey İmamoğlu!..

Böyle seslendiler: Ey İmamoğlu!..

Ünlü oyuncu onun yerine geliyor! Provalara başladı

Ünlü oyuncu onun yerine geliyor! Provalara başladı

Bomba iddia! Yaşar İpek, trans bireyle ilişki yaşadı'

Bomba iddia! Yaşar İpek, trans bireyle ilişki yaşadı'

Korkunç! Yanlışlıkla kendi başını kesti

Korkunç! Yanlışlıkla kendi başını kesti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den çok sayıda kente sağanak uyarısı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Son dakika: Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

HDP il binası önünde eylem yapan aile sayısı 34 oldu

Ceylan'ın annesi de eyleme katıldı

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

Otobüs terminalinde yakalandılar!

Polisin dikkati yakalattı

Gezgin Fatih Koparan'a dükkanının önünde sopalı saldırı

Ünlü gezgine sopalı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.