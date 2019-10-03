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Sinop'ta sosyal medya üzerinden dolandırıcılık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 14:59 | Son Güncelleme

Sinop'ta sosyal medya üzerinden dolandırıcılık iddiası

SİNOP (AA) - Sinop'ta sosyal medyada açtıkları sahte hesaplar üzerinden vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bazı kişilerin çeşitli sosyal medya mecralarında açtıkları sahte hesaplar aracılığıyla kredi çekme sorunu yaşayan vatandaşları dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Sinop ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, vatandaşlardan kredi sorunlarını çözecekleri bahanesiyle para talep eden D.A, I.A, Y. Ç. ve T.U. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Öte yandan emniyet birimlerince yapılan araştırmada, zanlıların uyguladıkları yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık sinop sosyal medya

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