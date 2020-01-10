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  4. Sinop’ta tabiat parkları ziyaretçi sayılarında artış yaşandı

Sinop’ta tabiat parkları ziyaretçi sayılarında artış yaşandı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 10.01.2020 09:05 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de insanların en mutlu yaşadığı kent olan Sinop’un tabiat parklarıyla da yıldızı parlıyor.Doğal güzelliğiyle bölgede ön plana çıkan kentteki Hamsilos Tabiat Parkı ile Erfelek Tatlıca Şelaleleri en çok ziyaret edilen yerler arasında yer alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de insanların en mutlu yaşadığı kent olan Sinop’un tabiat parklarıyla da yıldızı parlıyor.
Doğal güzelliğiyle bölgede ön plana çıkan kentteki Hamsilos Tabiat Parkı ile Erfelek Tatlıca Şelaleleri en çok ziyaret edilen yerler arasında yer alıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, “Sinop, korunan alanlar açısından hakikaten çok zengin bir ilimiz. Son yıllarda bu korunan alanlarımızda ziyaretçi artışlarının çok fazla olduğunu gözlemliyoruz. Milli Parklar olarak yaptığımız bir takım çalışmalar, yatırımlar ve tanıtımlarla ziyaretçi sayılarının artışında büyük bir etki olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Hamsilos Tabiat Parkı ve Erfelek Tatlıca Şelaleleri gün geçtikçe ziyaretçi sayılarında artış oluyor. Geçen ay itibariyle her iki tabiat parkımızın ziyaretçi sayısında artış olduğunu gözlemliyoruz. 2018 yılı itibariyle 412 bin olan ziyaretçi sayısı, 2019 yılı sonu itibarıyla 515 bin rakamına ulaşmış. Dolayısıyla bir yıl içerisinde 103 bin kişilik bir artış söz konusu. Burada tabii yüzde 25 gibi bir artıştan bahsediyoruz. Tahmin ettiğimiz hedeflerin üzerine ulaştık. Tahminimiz bundan sonraki yıllarda da bu ziyaretçi artışlarının çok olacağını düşünüyoruz” dedi.

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