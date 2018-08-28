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Sinop'ta tatilciler gitti, yoğunluk bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 10:12 | Son Güncelleme

'KARADENİZ'in Bodrum'u' diye adlandırılan Sinop'ta, Kurban Bayramı tatili için 'Mutlu şehir' temasıyla yapılan tanıtım çalışmaları sonucunda yaşanan tatilci patlaması, esnafı memnun etti.

Sinop'ta tatilciler gitti, yoğunluk bitti

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - 'KARADENİZ'in Bodrum'u' diye adlandırılan Sinop'ta, Kurban Bayramı tatili için 'Mutlu şehir' temasıyla yapılan tanıtım çalışmaları sonucunda yaşanan tatilci patlaması, esnafı memnun etti. İl dışından gelenlerle birlikte kentin merkez nüfusu 3 katına çıkarken, bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte de kent eski sakinliğine döndü.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) '2013 Yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre yüzde 77,7 ile en mutlu kent olan Sinop'ta, 'Mutlu şehir' temasıyla yapılan tanıtım çalışmaları sonrasında Kurban Bayramı'nda büyük yoğunluk yaşandı. Bayram tatili için vatandaşların Sinop'u tercih etmesi ile birlikte bayram süresince kent merkezinde uzun araç kuyrukları ve trafikte aksamalar meydana geldi. Bayram süresince il merkezine 270 bin araç girip yaparken 190 bin araç ise çıkış yaptı. Yaklaşık 50 bin olan kent merkezi nüfusu yaklaşık 3 katına çıktı. Yaşanan yoğunluk Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte de bitti. Trafikte yaşanan yoğunluk sona ererken plajlarda normale döndü. Bayram süresince yaşanan bu yoğunluk ise en çok kentteki esnafı memnun etti.
Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, bayram süresince Sinop'a Türkiye’nin hemen hemen her yerinde insanların geldiğini belirterek "İnanılmaz bir yoğunluk oldu. Ama Sinop’ta bu yoğunluk gerçekten çok fazlaydı. Ben 50 yıllık Sinopluyum. Sinop’un 50 yılını da iyi bilirim. Bu zamana kadar geçen yıllarda gerçekten böyle bir yoğunluk görmedim. Araç olsun insan olsun. Gerçekten çok yoğun bir bayram tatili geçirdik. Ve her yer ağzına kadar doluydu. Kurban Bayramı tatilinin sona ermesi ile birlikte tatilciler yavaş yavaş kendi memleketlerine gitmeye başladı. Sinop’ta yeniden sakin günlerine dönüyor. Sinop Belediyesi olarak bizim üstümüze düşen görevde bu yoğun günlerden kalan kötü izleri temizlemek, düzeltmek. Üstümüze düşen görevi en iyi şekilde yerine getiriyoruz" dedi.

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Sinop'ta tatilciler gitti, yoğunluk bittiSinop'ta tatilciler gitti, yoğunluk bittiSinop'ta tatilciler gitti, yoğunluk bittiSinop'ta tatilciler gitti, yoğunluk bitti

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