Sinop'ta tefeci operasyonu: 5 gözaltı

Esra AKSU/ SİNOP, (DHA) - SİNOP'ta tefecilik yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından vatandaşa yüksek faizle para vererek 'tefecilik' yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Büro ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkarılan 5 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, mağdurlara ait olduğu tespit edilen çok sayıda tapu, senet ve evrakın yanı sıra bir miktar para ile tüfek ve tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli, mahkemece adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

